Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 8 Aralık 2022

SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Eğitim Bakanları Toplantısı’nın ikinci gününde düzenlenecek oturumlara katılacak.

(Paris)

2- TBMM Genel Kurulunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 2023 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri'ne çevrim içi katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri programına ve İstanbul Kapalı Dikey Tarım Uygulama Merkezi'nin açılış törenine iştirak edecek.

(İstanbul/09.00/12.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin Vizyon Projeleri Paneli'ne katılacak.

(İstanbul/13.45)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

5- Türkiye İstatistik Kurumu finansal yatırım araçlarının kasım ayı reel getiri oranlarını ve 2021 yılı il bazında gayrisafi yurt içi hasıla verilerini duyuracak.

(Ankara/10.00)