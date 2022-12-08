Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 8 Aralık 2022
Türkiye İstatistik Kurumu finansal yatırım araçlarının kasım ayı reel getiri oranlarını ve 2021 yılı il bazında gayrisafi yurt içi hasıla verilerini duyuracak.
SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Eğitim Bakanları Toplantısı’nın ikinci gününde düzenlenecek oturumlara katılacak.
(Paris)
2- TBMM Genel Kurulunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 2023 yılı bütçesi görüşülecek.
(TBMM/11.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri'ne çevrim içi katılacak.
(Ankara/11.00)
2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri programına ve İstanbul Kapalı Dikey Tarım Uygulama Merkezi'nin açılış törenine iştirak edecek.
(İstanbul/09.00/12.00)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin Vizyon Projeleri Paneli'ne katılacak.
(İstanbul/13.45)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
5- Türkiye İstatistik Kurumu finansal yatırım araçlarının kasım ayı reel getiri oranlarını ve 2021 yılı il bazında gayrisafi yurt içi hasıla verilerini duyuracak.
(Ankara/10.00)