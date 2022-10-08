Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 8 Ekim 2022

SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Yerel ve Ulusal Basınla Toplantı" programına katılacak, fabrika ziyaretinde bulunarak kadın çalışanlarla bir araya gelecek.

(Karaman/11.00/12.40)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "TOKİ Altındağ Cinderesi Kentsel Dönüşüm Kura Çekiliş Töreni"ne iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenecek Siyaset ve Liderlik Okulu 18. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/13.00)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Gebze İlçe Başkanlığını ve Gebze Belediyesini ziyaret edecek, tapu teslim törenine katılacak, partisinin Gebze İlçe Başkanlığı Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Kocaeli/16.00/16.30/17.00/19.00)

5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, parti genel merkezinde "Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar Çalıştayı"na katılacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Siirt'te Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını, Batman'da Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaret edecek.

(Siirt/12.30/13.30/Batman/16.00/18.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Programı'na katılacak, Valilik, Beledı̇ye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Kırıkkale/09.00-15.00)

3- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Toplu Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Balıkesir/14.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan sergiler ile Sur Çocuk Şenliği Atölyelerini gezecek, Fotomaraton Diyarbakır etkinliğini başlatacak, Gökyüzü Gündüz Gözlemleri ile Fatih Çıtlak'la Okuma Dersleri ve Devran Gösterisi, Türkçe/Kürtçe Mevlid ve Grup Tillo konseri, Nihat Hatipoğlu'yla söyleşi ve müziksiz ilahi dinletisine katılacak, 4 Ayaklı Minare'yi ziyaret edecek, Sur Kültür Yolu Festivali'nin gala programına iştirak edecek, "Münaşaka" adlı tek kişilik gösteriyi izleyecek.

(Diyarbakır/11.00-20.00)