Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 8 Mart 2021

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs için görevlendirdiği özel danışmanı Jane Holl Lute'u kabul ediyor

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 8 Mart 2021

SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sincan esnafını ziyaret edecek.

(Ankara/11.00/12.00) 

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle "Türkiye'nin Kadın İhracatçıları Afrika Sanal Ticaret Heyeti" programına katılacak, TOBB tarafından düzenlenen "Dünya Kadınlar Günü Etkinliği"nin açılış konuşmasını yapacak.

(Ankara/10.00/15.00) 

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Denizcilik Bölümü Kız Öğrencilerine Yönelik Fırsat Eşitliği İşbirliği Protokolü Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/09.00)

3- Uluslararası İşbirliği Platformunun düzenlediği 11. Boğaziçi Zirvesi başlayacak. 

(İstanbul/09.15)

4- TÜİK, finansal yatırım araçlarının şubat ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00) 

DÜNYA DİPLOMASİ 

1- KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs için görevlendirdiği özel danışmanı Jane Holl Lute'u kabul edecek.

(Lefkoşa) 

2- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor. 

(Kuala Lumpur/Ankara)

3- Senegal’de muhalif liderin gözaltına alınmasının ardından yaşanan protestolar izleniyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

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