Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 8 Mart 2021

SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sincan esnafını ziyaret edecek.
(Ankara/11.00/12.00)
EKONOMİ
1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle "Türkiye'nin Kadın İhracatçıları Afrika Sanal Ticaret Heyeti" programına katılacak, TOBB tarafından düzenlenen "Dünya Kadınlar Günü Etkinliği"nin açılış konuşmasını yapacak.
(Ankara/10.00/15.00)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Denizcilik Bölümü Kız Öğrencilerine Yönelik Fırsat Eşitliği İşbirliği Protokolü Töreni"ne katılacak.
(İstanbul/09.00)
3- Uluslararası İşbirliği Platformunun düzenlediği 11. Boğaziçi Zirvesi başlayacak.
(İstanbul/09.15)
4- TÜİK, finansal yatırım araçlarının şubat ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs için görevlendirdiği özel danışmanı Jane Holl Lute'u kabul edecek.
(Lefkoşa)
2- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.
(Kuala Lumpur/Ankara)
3- Senegal’de muhalif liderin gözaltına alınmasının ardından yaşanan protestolar izleniyor.
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.