Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 8 Mart 2022

SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Türk-İş Kadın İşçiler Hatıra Ormanı" etkinliği kapsamında Antalya Grand Şeker Otel'deki protokol imza törenine ve Manavgat Ulukapı Mahallesi'ndeki fidan dikim programına katılacak.

(Antalya/11.00/14.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Zeytinburnu'nda Kazlıçeşme Sanat Kütüphanesi'nin açılışını yapacak, Gaziosmanpaşa'da Süleyman Şah Anadolu Lisesi'nin açılış törenine katılacak, Gaziosmanpaşa Farika Kütüphanesi'ni ziyaret edecek ve Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde Kadınlar Günü etkinliğine iştirak edecek.

(İstanbul/11.30/14.30/15.50/19.30)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesince sığınmaevlerinde yaşayan kadınların el emeği ürünlerinin satışının yapılacağı Zafer Çarşısı'ndaki "Yeni Hayat Hediyelik Eşya Mağazası"nın açılışına katılacak.

(Ankara/11.00)

4- TBMM'den

- MHP ve İYİ Partinin TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

- Genel Kurulda, Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu raporu görüşülecek.

(TBMM/10.45/09.45/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolu 18'inci RLC Günleri" programına video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenecek "Türkiye Ekonomisinin Gücü: Kadınlarımız" programına iştirak edecek.

(Ankara/12.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 11 ay vadeli hazine bonosu ile 2 yıl vadeli devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

(Ankara)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı bitkisel ürün fiyatları ve üretim değeri ile şubat ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.