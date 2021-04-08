Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 8 Nisan 2021

SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Keçiören Belediyesini ziyaret edecek, ilçede alan incelemelerinde bulunacak.

(Ankara/14.00/15.00)

2- CHP Ekonomi Masası Heyeti; partinin İl Başkanlığını, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini, Muhtarlar Derneğini, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını, Ticaret Borsasını, Ziraat Odaları Birliğini, Ticaret ve Sanayi Odasını, OSB kayısı, tekstil ve ayakkabı fabrikalarını ziyaret edecek, kahveciler ile toplantı yapacak.

(Malatya/09.30-17.00)

3- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İMEAK DTO Meclis Toplantısı’na katılacak, Karayolları Genel Müdürlüğü 71. Bölge Müdürleri Genel Toplantısı Kapanış Değerlendirmesi Töreni’ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00-Antalya/17.30)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Özbekistan Devlet Gümrük Komitesi Başkanı Murotjon Berdialiyevich Azimov ve Başbakan Yardımcısı, Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov ile görüşecek, Özbekistan-Türkiye Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak.

(Taşkent)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.45)

2- Myanmar’da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.