Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 8 Ocak 2022

SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kars'ta düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'na katılacak. Bakan Kasapoğlu, Kardan Heykeller Sergisi Açılış Programı'na iştirak edecek, Meşaleli Kayak Merkezi ve Lazer Gösterisi'ni izleyecek.

(Kars/16.00/18.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cox's Bazar'da Arakanlı Müslümanların kaldığı kampta yapılan Türk Sahra Hastanesinin açılış törenine katılacak, Dakka'da Bangladeş İçişleri Bakanı Asadduzzaman Khan ile görüşecek.

(Bangladeş)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "AK Parti Ankara İl Başkanlığı Kampı"nda koordinasyon toplantısına iştirak edecek.

(Antalya/11.00)

4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulunun eğitim faaliyetlerini tamamlaması dolayısıyla genel merkezde düzenlenecek 16. dönem sertifika törenine katılacak.

(Ankara/13.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyası kadın temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüşecek.

(İstanbul/13.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kazakistan'da yönetim karşıtı protestolara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Nur Sultan)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sabah namazı buluşmasına ve Sarıkamış Müftülük binası açılışına katılacak.

(Kars/06.30/12.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.