Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 8 Şubat 2021

SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KADEM tarafından düzenlenen "Pandemi Psikolojisinde Aile" paneline çevrim içi bağlantıyla katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Niğde Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, AK Parti İl Kongresi'ne katılacak, Bor Belediyesi ile Şehit Ömer Halis Demir'in kabrine ziyarette bulunacak.

(Niğde/10.45/11.30/12.00/16.30/17.30)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Bayburt 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

- Kurtulmuş, Valiliği ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle istişare toplantısında bir araya gelecek.

(Bayburt/13.00/12.00/16.30)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin il kongresine katılacak.

(Zonguldak/13.00)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, partisinin 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

(Bayburt/13.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüşecek. Bakan Varank, Macaristan'ın Türkiye'ye yapacağı doğrudan yatırıma ilişkin Szijjarto ile ortak basın açıklaması yapacak.

(Ankara/12.00/13.45)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank ile Macaristan'ın Resmi İhracat Destek Kuruluşu MEHIB Arasında Yapılacak İşbirliği Anlaşması İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Haydarpaşa Garı'nda incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/09.00)

4- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adnan Menderes Müzesi ve Gökbel Barajı ve Çine-Adnan Menderes Barajı'nda incelemede bulunacak, çeşitli ziyaretler, Tarım-Orman Sektör Toplantısı'na katılacak.

(Aydın/10.30/11.00/15.30)

5- TÜİK, finansal yatırım araçlarının ocak ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.