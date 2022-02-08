Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 8 Şubat 2022

SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na, Selçuklu Kongre Merkezi'nde Büyükşehir Belediyesi İlçe Yatırımları Tanıtım Programı'na ve Selçuklu Mahmut Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Açılış Töreni'ne katılacak.

(Konya/09.30-14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra'da uluslararası fon yöneticileri, yatırımcılar ve girişim sermayesi yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştirecek.

(Londra)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Yürütme Komitesi 3. Dönem Toplantısı ve Tarım-İş Forumu için gittiği Özbekistan'da temaslarda bulunacak.

(Taşkent)

3- En hızlı büyüyen 100 şirketin açıklanacağı TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni, TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda yapılacak.

(Ankara/14.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.45)

2- Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna krizini görüşmek için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya gelecek. Görüşme öncesinde basın açıklaması yapılacak.

(Berlin)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.