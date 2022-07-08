banner39

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 8 Temmuz 2022

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arafat'ta Vakfe duası okuyacak.

Türkiye ve Dünya gündemi 08.07.2022, 09:17
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 8 Temmuz 2022

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri ile temmuz ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı dış ticaret endeksleri ile finansal yatırım araçlarının haziran ayı reel getiri oranlarını duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya'da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak ve mevkidaşlarıyla ikili temaslarda bulunacak.

(Bali)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arafat'ta Vakfe duası okuyacak.

(Mekke)

#Gündem #8 Temmuz #Ali Erbaş #arafat #Vakfe duası
Yorumlar (0)
23
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?