Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 8 Temmuz 2022
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arafat'ta Vakfe duası okuyacak.
Türkiye ve Dünya gündemi 08.07.2022, 09:17
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri ile temmuz ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı dış ticaret endeksleri ile finansal yatırım araçlarının haziran ayı reel getiri oranlarını duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya'da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak ve mevkidaşlarıyla ikili temaslarda bulunacak.
(Bali)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arafat'ta Vakfe duası okuyacak.
(Mekke)
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