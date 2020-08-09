Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 9 Ağustos 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni ile Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri Açılış Töreni'ne katılacak.
(Kocaeli/16.00/18.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda meydana gelen patlamanın ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.
(Beyrut)
2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.
(Trablus)
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun beşinci yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si koşulacak.
(Silverstone/16.10)
2- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü yarışı Çekya Grand Prix'si yapılacak.
(Brno/15.00)
Kaynak: AA