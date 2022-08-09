Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 9 Ağustos 2022
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Abdülhamid Han sondaj gemisini ilk görev yerine uğurlama törenine katılacak.
Türkiye ve Dünya gündemi 09.08.2022, 09:03
SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "13. Büyükelçiler Konferansı"na katılacak.
(Ankara/10.45)
2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ortaköy Köy Yaşam Merkezi açılışına katılacak, Valiliği ziyaret edecek, il eğitim değerlendirme toplantısı ve 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı hazırlık toplantısının ardından Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.
(Uşak/11.00-15.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Abdülhamid Han sondaj gemisini ilk görev yerine uğurlama törenine katılacak.
(Mersin/12.30)
2- Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 ve 6 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, 13. Büyükelçiler Konferansı'nın 2. gününde büyükelçilere hitap edecek.
(Ankara/16.30)
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