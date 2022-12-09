Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 9 Aralık 2022

SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Halk Eğitim Merkezi'nde "Geçmişten Günümüze Türk Kadını Resim Sergisi" açılışına ve panele katılacak.

(Kastamonu/15.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sancaktepe'deki Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi'nde, 2. Tesis Yönetim Zirvesi ve Ödül Töreni Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ve Leyla Şahin Usta, parti genel merkezinde, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca hazırlanan "Uluslararası Medyada Ülkelerin İnsan Hakları İhlalleri 2021 Raporu"na ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.45)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin genel merkezinde basın toplantısı yapacak.

(Ankara/12.00)

5- TBMM'den

- Genel Kurulda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının 2023 yılı bütçeleri ele alınacak.

- Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/11.00/15.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesinde düzenlenecek "Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası" başlıklı konferansta konuşacak.

(İstanbul/10.00)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Erol Özvar, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde Anadolu Üniversiteler Birliği Üst Kurul Toplantısı'na katılacak.

(Sivas/10.30)