Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 9 Ekim 2022
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanları Toplantısı’na iştirak edecek.
Türkiye ve Dünya gündemi 09.10.2022, 09:00
SİYASET
1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.
(Rize/13.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanları Toplantısı’na iştirak edecek.
(Strazburg)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin açılışına katılacak.
(İstanbul/14.00)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sarcelles’deki Selimiye Camisi'ni ziyaret edecek ve Paris’teki Mevlid-i Nebi Programı’na iştirak edecek.
(Sarcelles/Paris)
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Oturumu gerçekleştirilecek.
(10.15)
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açık
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