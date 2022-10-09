Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 9 Ekim 2022

SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Rize/13.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanları Toplantısı’na iştirak edecek.

(Strazburg)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin açılışına katılacak.

(İstanbul/14.00)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sarcelles’deki Selimiye Camisi'ni ziyaret edecek ve Paris’teki Mevlid-i Nebi Programı’na iştirak edecek.

(Sarcelles/Paris)

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Oturumu gerçekleştirilecek.

(10.15)