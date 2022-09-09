Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 9 Eylül 2022

SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ağaçlı Melendiz Otel'de "Yüz Yüze Gönül Gönüle Açılış Programı" kapsamında basın toplantısı düzenleyecek. Esnaf ziyareti gerçekleştirecek Kurum, Hamidiye Mahallesi kentsel dönüşüm alanını inceleyecek, Kent Meydanı'nda Toplu Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Aksaray/10.00-15.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Garı'nda "AFAD Pakistan 4. İyilik Treni Uğurlama Töreni"ne katılacak.

(Ankara/11.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Nevşehir ve Ürgüp belediyeleri ile Valiliği ziyaret edecek, Ürgüp Bağ Bozumu Festivali'ne iştirak edecek.

(Nevşehir/12.00-18.00)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye, Gürcistan ve Avrupa Birliği arasında "Çapraz Kümülasyon: Ticaret ve Yatırım Fırsatları Etkinliği"ne katılacak.

(Tiflis/10.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, partisinin teşkilat istişare toplantısına katılacak, Sarıgazi Demokrasi Caddesi'ndeki AK Nokta ile bölgedeki esnafı, Samandıra'daki AK Nokta'yı ve Trabzonlular Derneğini ziyaret edecek, STK ve gençlik buluşmalarına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00-22.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Londra)

2- Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketlerine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Ketta)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık'taki Kütüphane Konferans Salonu'nda "Hediyem Kitap Olsun" tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/10.30)