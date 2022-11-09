Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 9 Kasım 2022
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türk Devletleri Teşkilatı 11. Bakanlar Toplantısı'na katılacak.
SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Cebeci Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilecek "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı"na katılacak.
(Ankara/21.00)
2- TBMM'den
- Genel Kurulda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2023 yılı bütçesi ele alınacak.
- İYİ Partinin Meclis Grup toplantısı düzenlenecek.
(TBMM/14.00/10.00/10.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cezayir Yatırım Konferansı'na katılacak, Türk iş insanlarıyla buluşacak, Cezayir Enerji ve Madenler Bakanı Muhammed Arkab ile görüşecek.
(Cezayir/14.00/15.00/17.30)
2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türk Devletleri Teşkilatı 11. Bakanlar Toplantısı'na katılacak.
(Semerkant)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, KKTC'de Güzelyurt-Lefke Yolu, Balalan-Yenierenköy Yolu ve Köy Yolları projesi kapsamında tamamlanan 90 kilometrelik yolun açılışının da olduğu toplu açılış ve tanıtım törenine iştirak edecek.
(Lefkoşa)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Çimkent Fahri Başkonsolosluğunun açılış törenine katılacak.
(Çimkent)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde İsrail Turizm Bakanı Yoel Razvozov ile görüşecek.
(İstanbul/13.00)