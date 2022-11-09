Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 9 Kasım 2022

SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Cebeci Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilecek "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı"na katılacak.

(Ankara/21.00)

2- TBMM'den

- Genel Kurulda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2023 yılı bütçesi ele alınacak.

- İYİ Partinin Meclis Grup toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/14.00/10.00/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cezayir Yatırım Konferansı'na katılacak, Türk iş insanlarıyla buluşacak, Cezayir Enerji ve Madenler Bakanı Muhammed Arkab ile görüşecek.

(Cezayir/14.00/15.00/17.30)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türk Devletleri Teşkilatı 11. Bakanlar Toplantısı'na katılacak.

(Semerkant)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, KKTC'de Güzelyurt-Lefke Yolu, Balalan-Yenierenköy Yolu ve Köy Yolları projesi kapsamında tamamlanan 90 kilometrelik yolun açılışının da olduğu toplu açılış ve tanıtım törenine iştirak edecek.

(Lefkoşa)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Çimkent Fahri Başkonsolosluğunun açılış törenine katılacak.

(Çimkent)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde İsrail Turizm Bakanı Yoel Razvozov ile görüşecek.

(İstanbul/13.00)