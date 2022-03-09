Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 9 Mart 2022

SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB Şura Salonu'nda, Öğretmenler ve Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişimi Programı'na iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

2- TBMM'den

- HDP'nin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

- Genel Kurulda, Diyanet Akademisi'nin kurulmasını öngören Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanunu'nda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.﻿

(TBMM/13.15/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, SUMMITS 3. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'ne katılacak.

(Ankara/09.30)

2- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TOBB ETÜ Endüstri ve Verimlilik Topluluğu Liderlik Kampı'22 programının açılış konuşmasını yapacak.

(Ankara/11.00)

3- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirilecek Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katılacak.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.