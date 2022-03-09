Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 9 Mart 2022
Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.
SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB Şura Salonu'nda, Öğretmenler ve Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişimi Programı'na iştirak edecek.
(Ankara/14.00)
2- TBMM'den
- HDP'nin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.
- Genel Kurulda, Diyanet Akademisi'nin kurulmasını öngören Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanunu'nda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.
(TBMM/13.15/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, SUMMITS 3. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'ne katılacak.
(Ankara/09.30)
2- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TOBB ETÜ Endüstri ve Verimlilik Topluluğu Liderlik Kampı'22 programının açılış konuşmasını yapacak.
(Ankara/11.00)
3- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirilecek Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katılacak.
(Ankara/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.