Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 9 Nisan 2021

SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısına, Darülaceze Yeni Sosyal Hizmet Şehri Müzayedesi'ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00/İstanbul/15.30)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, MÜSİAD Hitam Orta Ölçekli Üretim ve Ticaret Üssü Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/11.00)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı'na, Polis Müzesi açılış Töreni'ne ve Sheraton Otel'de "Yarın Çok Genç Olacak" programına iştirak edecek.

(Ankara/10.00/14.00/18.00)

4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Vize Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Temel Atma ve Umutlu Yarınlar Anaokulu Açılış törenleri ile Kırklareli Üniversitesi Kültür Merkezi'nde "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"na katılacak. Selçuk, Valiliğe, Karahıdır Özel Eğitim Anaokuluna ve AK Parti il başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Kırklareli/09.00-15.00)

5- CHP Ekonomi Masası heyeti, muhtarlar, iş insanları, sanayiciler, kooperatif başkanları, esnaf odaları, baro ve STK temsilcileriyle bir araya gelecek. Parti Sözcüsü Faik Öztrak CHP Adıyaman İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek.

(Adıyaman/10.00-15.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlığı ile Marmara Üniversitesi Rektörlüğü arasında Enerji Verimliliği Kapsamında Ulusal ve Uluslararası Projelerin Geliştirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolünün imza törenine katılacak.

(İstanbul/11.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Antalya Bilim Üniversitesi'nde gençlerle bir araya gelecek.

(Antalya/09.00-16.45)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin beklenti anketini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

4- TÜİK, şubat ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Milli İrade Platformu ve İstanbul Eğitime Destek Platformunca bazı emekli amirallerin açıklamasına karşı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde cuma namazı çıkışında basın açıklaması yapılacak.

(İstanbul/13.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.