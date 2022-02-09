Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 9 Şubat 2022

SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 25. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın açılışına katılacak.

(İstanbul/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sürdürülebilir Madencilik ve Çevre Çalıştayı'na iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov, Tarım Bakanı Çemşid Hocayev ve Su İşleri Bakanı Şevket Hamrayev ile bir araya gelecek.

(Taşkent)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2021 dönemi hayvansal üretim istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- TRT ortak yapımı "Malazgirt 1071" filminin galası, Atlas 1948 Sineması'nda yapılacak.

(İstanbul/20.00)