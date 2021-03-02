Türkiye ve dünya gündeminde bugün

SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/09.30)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yeşilay Haftası münasebetiyle Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi'ni ziyaret edecek, bağımlılıklarla mücadele faaliyetleri kapsamında kurulacak danışma merkezleri için Hazine taşınmazlarının Yeşilay'a tahsis edilmesini içeren iş birliği protokolü çerçevesinde yapılacak çalışmalara dair açıklamalarda bulunacak.

(İstanbul/14.00)

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

- KİT Komisyonunda, Boru Hatları ile Petrol Taşımacılığı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün hesapları görüşülecek.

(TBMM/15.00/15.30)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2021 Şubat ayı ihracat rakamlarını basın toplantısıyla açıklayacak.

(Ankara/11.30)

2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlıkta videokonferans yöntemiyle Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolu 17'inci RLC Günleri'ne katılacak.

(Ankara/10.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi ve Libya Destek Misyonu Başkanı Jan Kubis ile görüşecek.

(Ankara/12.15)

2- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davaya, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021, 10:23