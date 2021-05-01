'128 milyar dolar' hakkında vatandaş ne düşünüyor?

Son olarak Özer Sencar'ın sahibi olduğu MetroPOLL Araştırma, " Türkiye'nin Nabzı Nisan 2021" anketinin sonuçlarını yayınladı.

Araştırmada Türkiye'nin gündeminde yer alan konular vatandaşlara soruldu. Bunlardan biri de "Hangi ittifaka daha yakınsınız? AK Parti ve MHP'nin yer aldığı Cumhur ittifakı mı? CHP ve İYİ Parti'nin yer aldığı Millet ittifakı mı?" sorusu oldu. Ankete katılanların yüzde 39.4'ü tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana kullanırken, Millet İttifakı'nı tercih edenlerin oranı yüzde 38.6 olarak belirlendi.

Millet İttifakı önde

Öte yandan "iki ittifaka da yakın değilim ama Millet'i tercih ederim" ya da "Cumhur'u tercih ederim" soruları da dikkate alındığında Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'nı geride bıraktığı görüldü. Bu soruların cevapları da her iki ittifakın hanelerine yazıldığında Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 46.1, Cumhur İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 42.8 oldu.

"128 milyar dola nerede?"

Ankette vatandaşlara "Muhalefet partilerinin '128 milyar dolar nerede?' şeklindeki kampanyasını nasıl karşıladınız?" sorusu da yöneltildi. Soruya yanıt verenlerin yüzde 45.4'ü bu sorunun yöneltilmesini olumlu bulduğunu ifade etti. "Olumsuz" yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 26'da kaldı.