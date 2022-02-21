banner39

banner35

151 komando Suriye'ye yolcu edildi

Suriye Görev Gücü'nde yer alacak Batman'daki komandolar, dualar eşliğinde görev yerlerine uğurlandı.

Türkiye 21.02.2022, 12:50
151 komando Suriye'ye yolcu edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Suriye'de görev yapacak 151 komando için Sason Komando Tabur Komutanlığı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Süleyman Hür Kışlası'nda tören düzenlendi.

Askeri personelin yaptığı komando yemininin ardından dua edildi.

Tören sonunda yakınlarıyla vedalaşan komandolar, Suriye'ye hareket etti.

#komando #Suriye #batman
Yorumlar (0)
15
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?