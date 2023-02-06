7,4'lük deprem 10 ili vurdu: Ölü ve yaralılar var

Sabah saat 4.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.

7,4 büyüklüğündeki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. Bütün kentlerde yıkılan binalar var.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 34 binanın yıkıldığını 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

OSMANİYE'DE 5 KİŞİ HAYAITNI KAYBETTİ

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

ŞANLIURFA VALİSİ AYHAN'DAN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valisi Saliha Ayhan, ilk belirlemelere göre 16 binanın yıkıldığını ve 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



DÖRDÜNCÜ SEVİYEDE ALARM VERİLDİ

İçişleri Bakanı Soylu, artçıların yaşandığını belirtirken, "Şu ana kadar 6'nın üzerinde 6 deprem var, en büyüğü 6,6. Şu anda yıkım ve can kaybı bilgisi konusunda net bir şey söyleyemeyiz" dedi.

Soylu, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır." dedi.

Deprem bölgesine gidecek araçlara trafiğe çıkmamaları için çağrı yapıldı. Ayrıca, iletişimdeki yoğunluk nedeniyle deprim bölgesi dışında cep telefonlarının kullanılmaması istendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazarcık'ta yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı mehmet Kasapoğlu, Kahramanmaraş depreminin ardından çalışmaları AFAD Koordinasyon Merkezinde koordine ediyor.

GAZİANTEP'TE 6,4'LÜK DEPREM

AFAD 04.26'da merkez üssü Gaziantep Nurdağı olan 6,4 büyüklüğünde, 04.36'da merkez üssü Gaziantep İslahiye olan 6,5 büyüklüğünde iki artçı deprem meydana geldiğini duyurdu.

Bölgede artçı sarsıntılar sürüyor.

YIKILAN BİNALAR VAR

Kahramanmarş'ta meydana gelen depremin ardından Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 8 katlı bina yıkıldı.

Kahramanmaraş, Kilis, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da yıkılan binalar olduğu bildirildi.

Yıkılan binaların bulunduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.



Depremin ardından Kahramanmaraş'ta bir bölgede büyük bir yangın çıktı.

"BÖLGEDE SON YILLARIN EN BÜYÜK DEPREMİ"

Yabancı ajanslar sarsıntıyı "bölgede son yılların en büyük depremi" olarak tanımladı. Deprem, Suriye ve Lübnan'dan Gürcistan'a kadar hissedildi.

NTV canlı yayınına bağlanan Adıyaman Valisi, çevre ilçelerde çok sayıda yıkık bina olduğu bilgisini paylaştı ve durumun ciddi olduğunu söyledi.

AA: DİYARBAKIR'DA BİR BİNA ÇÖKTÜ

Anadolu Ajansı, 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası Diyarbakır'da bir binanın çöktüğü bilgisini geçti.

Adıyaman ve Malatya'da da yıkılan binalar olduğu bildirildi.

Depremin ardından Kahramanmaraş'ta bir bölgede büyük bir yangın çıktı.