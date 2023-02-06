7,4'lük deprem Türkiye'de 10 kenti vurdu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.

7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

Sarsıntı Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedildi.

Şehir merkezlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

DÖRDÜNCÜ SEVİYEDE ALARM VERİLDİ



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır. Şu anda yıkım ve can kaybı bilgisi konusunda net bir şey söyleyemeyiz." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: EKİPLER İVEDİLİKLE SEVK EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda "İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı mehmet Kasapoğlu, Kahramanmaraş depreminin ardından çalışmaları AFAD Koordinasyon Merkezinde koordine ediyor.

ARTÇILAR SÜRÜYOR

AFAD 04.26'da merkez üssü Gaziantep Nurdağı olan 6,4 büyüklüğünde, 04.36'da merkez üssü Gaziantep İslahiye olan 6,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini duyurdu.

Bölgede artçı sarsıntılar sürüyor.

Depremin ardından Kahramanmaraş, Diyarbakır, Kilis, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da yıkılan binalar var.

Yıkılan binaların bulunduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.



OSMANİYE'DE 5, ŞANLIURFA'DA 10 CAN KAYBI

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da ilk belirlemelere göre 18 binanın yıkıldığını, 10 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ayhan yıkılan binalarda kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Depremin ardından Kahramanmaraş'ta bir bölgede büyük bir yangın çıktı.

AFAD'DAN CEP TELEFONLARIYLA İLETİŞİME DAİR UYARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), pet çok ilde hissedilen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından cep telefonlarıyla iletişime ilişkin uyarıda bulundu.



Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının." bilgisi paylaşıldı.

"BÖLGEDE SON YILLARIN EN BÜYÜK DEPREMİ"



Yabancı ajanslar sarsıntıyı "bölgede son yılların en büyük depremi" olarak tanımladı. Deprem, Suriye ve Lübnan'dan Gürcistan'a kadar hissedildi.