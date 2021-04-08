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8 Nisan koronavirüs verileri açıklandı

Türkiye'nin yeni koronavirüs verileri açıklandı. Buna göre 304 bin 492 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı.

Türkiye 08.04.2021, 21:37 08.04.2021, 21:57
8 Nisan koronavirüs verileri açıklandı

8 Nisan koronavirüs verileri açıklandı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 492 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 2 bin 615 oldu, 37 bin 914 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 232 bin 892'ye yükseldi.

Kaynak: AA
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#kovid19 #Türkiye #vaka sayısı
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