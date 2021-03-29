81 ilin valiliğine yeni genelge
Yeni genelgeye göre, düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 21.00-05.00 saatleri arası uygulanacak.
Türkiye 29.03.2021, 23:51 30.03.2021, 00:37
İçişleri Bakanlığının 81 ilin valisine gönderdiği genelgede Kovid-19 tedbirleri kapsamında 'Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi' konulu genelge gönderdi
Kovid-19 bakımından yüksek riskli illerde kısıtlamalar cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 saatleri arasında uygulanacak.
Kovid-19 bakımından çok yüksek riskli illerde sokağa çıkma kısıtlaması cuma 21.00'de başlayıp pazartesi 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.
Bu hafta sonu (3-4 Nisan) için önceden tarih alınmış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar kısıtlamadan muaf tutulacak.
Kovid-19 bulaşmasında önemli kaynak olan aile/akraba ziyareti gibi ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirmeye ağırlık verilecek.
Kaynak: AA
8
açık
Günün Anketi Tümü