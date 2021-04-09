9 Nisan Kovid-19 tablosu açıklandı
Türkiye'de 9 Nisan koronavirüs tablosu belli oldu. Açıklanan tabloya göre ağır hasta sayısı 2 bin 658 olurken, iyileşen kişi sayısının 3 milyon 268 bin 678'e yükseldiği görülüyor.
Türkiye 09.04.2021, 20:38
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan yeni koronavirüs tablosuna göre, Türkiye'de son 24 saatte 305 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 2 bin 658 oldu, 35 bin 786 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 268 bin 678'e yükseldi.
Ayrıntılar gelecek...
Kaynak: AA
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