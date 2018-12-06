90 bin camide Yemen'e yardım toplanacak

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yemen'de açlık, hastalık ve iç savaşla mücadele eden Müslümanlar için yarın cuma namazının ardından yardım toplanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk Diyanet Vakfı koordinasyonuyla Yemen'de yaşanan insanlık dramına duyarsız kalmamak için cuma namazından sonra 90 bin camide yardım kampanyası başlatılacak.

Açıklamada, isteyenlerin cep telefonlarından YEMEN yazıp 5601'e mesaj göndererek 10 TL bağışta bulunulabileceği de belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nden yardım çağrısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, Diyanet İşleri Başkanlığının yurt genelindeki tüm camilerde Yemen için başlattığı yardım kampanyasına destek çağrısında bulundu.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının "Dünyanın en büyük açlık kriziyle karşı karşıya olan Yemen'in çığlığına sessiz kalma" başlığıyla başlattığı yardım kampanyasının görselini paylaştı.

Söz konusu paylaşımda "#YemeneSessizKalma" etiketini de kullanan Kalın, "Yemenli kardeşlerimize yardım için bu kampanyaya destek verelim. Anadolu insanı mazlumun, mağdurun ve darda kalanın yanında olduğunu dünyaya bir kez daha gösterecek, sağına soluna bakmadan yardım elini uzatacaktır." ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2018, 01:21