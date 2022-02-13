AFAD Türkiye'nin afet risk haritasını çıkardı

Afet tehlike ve risk analizlerinde farklı yöntemlerin kullanılabilmesi, doğruya en yakın haritaların üretilebilmesi, analizlerin aynı ortamdan yapılarak aynı platformda tutulması ve ilgili kurumlar arası paylaşımının sağlanabilmesi için İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 2017 yılı itibariyle Afet Risk Analiz Sistemi (ARAS) Projesi başlatıldı.

Proje kapsamında yaklaşık 300 teknik personel arazide incelemelerde bulundu ve bugüne kadar toplamda 34 bin 593 heyelan, 4822 kaya düşmesi ve 880 çığ, 604 obruk olayı kayıt altına alındı.

Heyelan, kaya düşmesi ve çığ afetleri için ulusal çapta tamamlanan duyarlılık haritaları TUCBS (Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri) kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı üzerinden tüm kurumların kullanımına sunuldu.

107 sel baskını, 66 orman yangını

Kayıt altına alınan veriler arasında Türkiye’de geçen yıl meydana gelen doğa kaynaklı afetler de yer aldı.

Geçtiğimiz yıl meydana gelen; 107 sel/su baskını, 66 orman yangını, 16 kar/tipi, 39 heyelan da ARAS üzerinden kayıt altına alındı. Bu doğrultuda geçen yıl en çok heyelan olayı Batı ve Doğu Karadeniz bölümlerinde görülürken, Ege ve Akdeniz ise ile orman yangınları mücadele etti.

AFAD, 1760 afet olayına müdahale etti

Geçen yıl meydana gelen 1760 afet olayına AFAD koordinasyonunda müdahale edildi.

Düzce, Rize, Artvin selleri ile Batı Karadeniz sel afetlerine toplam 14 bin 157 personel ile 5 bin 26 araç görevlendirilirken, Antalya, Muğla, Mersin ve Adana’da meydana gelen orman yangınlarına ise toplam 22 bin 619 personel ile 7 bin 935 araç ve iş makinesi görev aldı.

Ayrıca geçen yıl Türkiye'de 23 bin 753 deprem meydana geldi.