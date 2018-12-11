AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sarı yelekliler yorumu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:

-Her ne olursa olsun vandalizmle demokrasi bir arada yaşamaz. Biz, vandalizme de karşıyız, göstericilere karşı aşırı güç kullanılmasına da karşıyız.

-Her kim ki 15 Temmuz'dakine darbe girişimi dedikten sonra 20 Temmuz'a 'darbe' diyorsa esasında 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle ideolojik akrabalıktan kurtulamıyor demektir.

-Ne zaman bir vesayet ortaya çıksa ne zaman bir vesayet mekanizması söz konusu olsa bunun en büyük hamisi olarak CHP, enerjisini buraya seferber etmeye, akıtmaya devam ediyor.

TSK'daki başörtüsü serbestisinin iptali istemi

-Türkiye, bunları geride bırakmıştır diye düşünüyoruz. Eğitim, öğretim hürriyeti garanti altındadır bu temel hak ve hürriyetlerden geriye gidişin hiç bir şekilde söz konusu olmaması gerekir.

"ABD'nin faaliyetlerini iyi niyetli görmüyoruz"

-ABD'nin Suriye'nin kuzey doğusunda 35-40 bin kişiyi eğitmesiyle ilgili haberler konusunda büyük bir hassasiyetimiz olduğunu duyurmak isterim. Bunların hiçbirini iyi niyetli yaklaşımlar olarak görmüyoruz.

-Türkiye Cumhuriyeti Devleti, karşısındaki güç ve kuvvet kim olursa olsun milli güvenliğine yönelik bir tehdit olduğu zaman bu tehdidi bertaraf edebilmek için anında harekete geçecektir.

MİT Başkanı Fidan'ın ABD'deki sunumu

-Herhangi bir ABD senatosunun, herhangi bir organına ya da herhangi bir komisyonuna resmi bir sunum söz konusu değildir. MİT Başkanı da dahil olmak üzere bütün üst düzey görevliler sayın Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilinde hareket eder.

Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2018, 19:55