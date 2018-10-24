Ankara, AB ile kritik toplantıya hazırlanıyor

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında siyasi direktörler düzeyinde Siyasi Diyalog Toplantısı'nın, yarın Ankara'da yapılacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında görüşmelerin Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı başkanlığındaki Türk heyeti ile AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Jean Christophe Belliard ile AB Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürü Christian Danielsson başkanlığındaki AB heyeti arasında gerçekleşeceği belirtildi.

Açıklamada, "AB ile müzakere sürecimizdeki gelişmeler, katılım öncesi fonlar dahil mali işbirliği, vize muafiyeti, Gümrük Birliği, enerji, ticaret, terörle mücadele ve göç gibi AB ile işbirliğimizin temel alanları ele alınacak, ayrıca Suriye, Irak ve Ortadoğu barış süreci başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.

"Gerçekçi olmalıyız"

Toplantı öncesi gündemi değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AB ile ilişkilerimizde gerçekçi olmamız lazım. Zorlukların farkındayız. Hayal satamayız. İşin daha çok siyasi olduğunu biliyoruz. Yani teknik değil. Fasıl açılması, Türkiye'nin açılış ya da kapanış kriterlerini karşılaması, karşılamaması meselesi değil" dedi.

Avusturya'nın AB Dönem Başkanlığı'nda Türkiye'nin bazı toplantılara davet edildiğini ve bunlara değişik düzeylerde katılım gösterildiğini belirten Çavuşoğlu, "Fakat AB'ye üyelik sürecinde bir fasıl açılması dahil önemli bir adımın atılmayacağını biz de biliyoruz, AB de biliyor" diye konuştu.

AB Dönem Başkanlığını üstlenecek Romanya ile de hangi ortak adımların atılabileceğini görüştüklerini söyleyen Çavuşoğlu, Gümrük Birliği, vize serbestisi, Geri Kabul Anlaşması gibi mesafe katedilebilecek konuların mevcut olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, vize muafiyeti konusunda, "Yedi kriter altıya düştü. Bu konuda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok kolay değil ama 72'den 6'ya düşmesi de önemlidir. Bunun hayata geçmesi için bundan sonra da çabalarımızı yoğunlaştıracağız" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, göç anlaşması, terörle mücadele gibi AB'nin yararına olan alanlarda ortak adım atılmasının ilişkilerde pozitif gündem oluşturduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, ABD'nin tek taraflı politikaları ve Avrupa'ya yaklaşımının ardından Avrupa'da Türkiye'nin değerinin çok daha iyi anlaşıldığını ifade etti.



Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2018, 18:50