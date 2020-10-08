Ankara'da Dominik Cumhuriyeti'nin kurucusunun büstü açıldı

Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (LAMER) ile Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliğince, Dominik Cumhuriyeti'nin kurucusu "Juan Pablo Duarte y Diez"in büstünün açılışı gerçekleştirdi.

LAMER'in bahçesinde yapılan açılış törenine, Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika Genel Müdür Yardımcılığında Daire Başkanı Derin Ersavcı, Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Ankara Üniversitesi LAMER Başkanı Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu, Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Elias Serulle, Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amaros Nunez, Peru'nun Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Campana Boluarte, Kosta Rika’nın Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas, Ekvator Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Fanny De Lourdes Puma Puma, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez ile Panama, Paraguay, Kolombiya, Brezilya ve Şili'nin Türkiye'deki misyonlarından üst düzey yetkililer katıldı.

Törende konuşan Prof. Dr. Kutlu, büstün açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Kutlu, Diez'in eğitimci, asker ve siyasetçi olarak Dominik Cumhuriyeti'nde bağımsızlık yolunda ilerlemiş bir özgürlük kahramanı olduğunu dile getirdi.

Büyükelçi Serulle'ye teşekkür eden Kutlu, "Bu büst sayesinde Dominik Cumhuriyeti’nin kurucularından Juan Pablo Duarte y Diez'in fikirleri, idealleri bütün ziyaretçilerimiz tarafından okunacak ve bilinecektir. Biz de kendisini burada en iyi şekilde tanıtmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Serulle, organizasyondaki çalışmalarından dolayı Ankara Üniversitesi ve LAMER Başkanı Kutlu’ya teşekkür etti.

Serulle, Latin Amerika halkının birçok problemi olmasına rağmen sürekli demokrasi, özgürlük ve halkı için mücadele ettiğini belirterek, "Bir vatansever ve siyasetçi olarak Duarte’nin kabiliyeti, Dominik halkının o dönemde yaşadığı tarihi anı nasıl yorumlayacağını bilmesinden kaynaklanmaktadır." ifadesini kullandı.

Diez'in, Dominik topraklarının Haiti tarafından işgal edilmesine karşı çıkarak vatanı uğruna mücadele ettiğine dikkati çeken Serulle, "Bu büst sayesinde burayı ziyaret eden insanlar, Duarte’nin özgürlük ve bağımsızlık ideallerini okuyabilecek ve araştırabilecektir." dedi.

Serulle, Türkiye ile Dominik Cumhuriyeti halkı ve devleti arasındaki gelişmeye de dikkati çekti.

Ersavcı ise Dominik Cumhuriyeti'nin kurucularından olan Diez'in büstünün açılış töreninde Büyükelçileri ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Konuşmaların ve iki ülkenin milli marşının okunmasının ardından büstün açılışı yapıldı.

Juan Pablo Duarte y Diez kimdir?

Eğitimci, asker ve siyasetçi olan Juan Pablo Duarte y Diez, Dominik Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının mimarı kabul ediliyor. Matias Ramon Mella ve Francisco del Rosario Sanchez'in de bu ülkenin bağımsızlığını kazanma mücadelesinde Diez'in izinden gittiği biliniyor.

Diez, Dominik topraklarının Haiti tarafından işgaline karşı çıkarak, hiçbir şekilde bağımsızlığından ödün vermeyen bir vatanın hayalini kurması ve bu uğurda mücadele etmesiyle tanınıyor.

Kaynak: AA