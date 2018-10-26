Ankara Riyad'dan iadelerini talep etti

Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 18 şüphelinin iadesi için hazırlanan talepname, Adalet Bakanlığı tarafından Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere, Dışişleri Bakanlığı'na iletildi.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Ceza Kanunu'nun 81 ve 82/1-a-b maddelerinde düzenlenen "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet ederek, kasten öldürme" suçundan olaya karıştıkları belirlenen toplam 18 şüphelinin yargılanmak üzere Suudi Arabistan Krallığı'ndan iadeleri amacıyla bir talepname düzenleyerek, Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

Adalet Bakanlığı, bugün savcılık talepnamesini ilgili ülkeye gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na ulaştırdı.

Adalet Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

"Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Ceza Kanununun 81 ve 82/1-a-b maddelerinde düzenlenen "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet ederek kasten öldürme" suçundan olaya karıştıkları belirlenen toplam 18 şüphelinin yargılanmak üzere Suudi Arabistan Krallığından ülkemize iadeleri amacıyla bir talepname düzenleyerek Bakanlığımıza göndermiştir.

26 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen ve Bakanlığımıza gelen Savcılık talepnamesi, aynı gün, ilgili ülkeye gönderilmek üzere Dış İşleri Bakanlığımıza intikal ettirilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2018, 19:24