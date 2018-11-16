Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıda iki bin yıl hapis cezası

Atatürk Havalimanı'nda, 28 Haziran 2016'da 45 kişinin yaşamını yitirdiği, 163 kişinin yaralandığı terör örgütü DEAŞ'ın saldırısıyla ilgili 46 sanığın yargılandığı davada, 26 sanığın tüm suçlardan beraatlerine karar verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, mahkeme kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Rıza Coşkun, Levent Uysal, Ahmet Kaplan, Eyüp Demir, Ahmet Dizlek ve Djamel Slimani’yi "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklar Rıza Coşkun, Levent Uysal, Ahmet Kaplan, Eyüp Demir, Ahmet Dizlek ve Djamel Slimani’yi 45 kişiyi ’’tasarlayarak kasten öldürme’’ suçundan 45 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme, bu sanıkların 142 kişiyi ‘’tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’’ suçundan toplam iki bin iki yüz ikişer yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Ayrıca bu 6 sanık 45 kez ''mala zarar verme'' suçundan 402 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar Rıza Coşkun, Levent Uysal, Ahmet Kaplan, Eyüp Demir, Ahmet Dizlek ve Djamel Slimani, kırkaltışar kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 2 bin 604 yıl hapisle cezalandırıldı.

6 sanığa örgüt üyeliğinden ceza

Mahkeme, sanıklardan Djamel Slimani’nin "resmi belgede sahtecilik" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, sanık Anzor Davitiani ile Artur Tengizov’un "terör örgütüne üye olma" suçundan dokuzar yıl, sanıklar Murat Murtuzaliev, Seyhun Ali Akçay ve Cuma Güneş’in aynı suçtan on ikişer yıl hapsine karar verdi.

Sanık Ali Mostafa Ali Marzouk’un da "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum eden mahkeme, sanık Ahmet Kaplan’a ‘’terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme’’ suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Firari 4 sanığın dosyası ayrıldı

Mahkeme, sanıklar Ramazan İdrisov, Adam Rabadanov ve Fahim Ait Allaooua'nın "resmi evrakta sahtecilik" suçundan ikişer yıl altışar ay hapse çarptırarak, 26 sanığın ise tüm suçlardan kesin ve inandırıcı delil olmadığından beraatlerine karar verdi.

Tutuklu 8 sanığın tahliyesine hükmeden mahkeme, firari sanıklar Dzhamal Kurbanismailov, Rustem Efendiev, Nazım Gasanov ve Marat Pshnatov’un dosyalarının ayrılmasına ve diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

AA

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2018, 19:21