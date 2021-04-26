Bakan Koca il bazında vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il vaka sayılarını açıkladı. Buna göre en az vaka görülen iller Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Siirt oldu.
Türkiye 26.04.2021, 20:32
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17-23 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 854,75, Ankara'da 567,88, İzmir'de 335,09 oldu.
Haftalık verilere göre İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve Giresun, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Siirt 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
"Bu fedakarlığın sonu bayram olsun"
Bakan Koca, paylaşımında, "Evimiz en güvenli kalemiz, bir süre mücadeleyi evimizden sürdüreceğiz. Bu fedakarlığın sonu bayram olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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