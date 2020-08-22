Bakan Koca: Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla

Türkiye'de son 24 saatte 1309 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 257 bin 32, can kaybı 6 bin 102 oldu.

Son 24 saatte 801 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 236 bin 370 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla. Kurallara uyulmaması, hastalığa yakalanma, hastalığı bulaştırma sebebi." dedi.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1297219885068693505

Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2020, 21:18