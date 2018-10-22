Başkan Erdoğan ve Trump arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salı günü yapacağı grup toplantısında, Kaşıkçı cinayeti hakkındaki detayları "tüm çıplaklığı ile" anlatacağını açıklamasından saatler sonra, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü.

Görüşmede, terörle mücadele, Cemal Kaşıkçı meselesi ve Suriye’deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Amerikalı Pastör Andrew Brunson ile ilgili hukuki sürece de değinilen görüşmede iki lider, Türkiye ve ABD arasındaki işbirliğini her alanda normalleştirme ve geliştirilme kararlılıklarını teyit etti.

FETÖ dahil terörle mücadelede işbirliği konusu da ele alındı.

Görüşmede, Münbiç konusundaki yol haritasının biran önce hayata geçirilmesinin önemine işaret edildi, İdlib mutabakatının önemi vurgulandı.

İki lider, Cemal Kaşıkçı olayının bütün yönleriyle aydınlatılması gerektiği hususunda da mutabık kaldı.

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2018, 00:30