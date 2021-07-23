Bayram tatilinde trafik kazalarında38 kişi hayatını kaybetti

Kurban Bayramı tatilinin 7. gününde yurdun çeşitli noktalarında meydana gelen kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 45 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 9 gün olması kararlaştırılan Kurban Bayramı tatilinin sonuna doğru, tatile çıkan yurttaşların eve dönüş yolculuğunun sürdüğü gözlendi. Zaman zaman trafik yoğunluğu oluşurken, şehirler arası yollarda trafik kazaları da yaşanıyor.

Mardin'de şarampole devrilen otomobildeki iki asker hayatını kaybetti

Mardin-Diyarbakır kara yolunda 61 KZ 769 plakalı otomobil, Mazıdağı ilçesinin Aksu Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada iki piyade uzman onbaşı olay yerinde yaşamını yitirdi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Ekber Ağzıküçük yönetimindeki 44 PR 914 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Osman Sığırcı'nın kullandığı 33 ACP 340 plakalı otomobil, Malatya-Adana kara yolunun Çığlık mevkisinde çarpıştı. Kazada Nihat ve Şadiye Ağzıküçük hayatını kaybetti, sürücüler ve Perihan Ağzıküçük yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde M.K. yönetimindeki 07 C 82392 plakalı bir otele ait servis midibüsü, Serik-Belek kara yolu Eminceler mevkisinde Ramazan Günal'ın kullandığı 07 YJZ 67 plakalı motosikletle çarpıştı. Motosiklette bulunan ve sürücünün annesi olduğu öğrenilen Ayşe Günal'ın (46) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan motosiklet sürücüsü Günal ise Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sevindikli Gişeleri mevkisinde Ankara istikametine seyir halindeki Bedrettin Çağatay Yılmaz (41) idaresindeki 34 BCY 56 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Araçta bulunan sürücünün eşi Hanife ile çocukları İbrahim Ediz, Elif Mina ve Tolga Kağan Yılmaz, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Şenkut Evren'in (28) kullandığı 07 HM 111 plakalı otomobil, Sivas'ın Şarkışla ilçesi Tokat-Ankara kara yolu Kartalca köyü yakınlarında devrildi. Kazada sürücü Şenkut Evren yaralandı, annesi Rabiha Kalkan Evren yaşamını kaybetti.

Afyonkarahisar-Konya kara yolu Değirmendere köyü yakınlarında Sadık Türk (39) idaresindeki 03 AAS 339 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Fadime Akalı (55) yaralandı. Yaralılardan Akalı, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Samsun'daki kazada 6 kişi yaralandı

Samsun'un Terme ilçesinden Ordu istikametine giden E.U'nun kullandığı 55 KE 552 plakalı hafif ticari araç, yol kenarına devrildi. Ali Özcan idaresindeki 52 AAF 428 plakalı hafif ticari araç da devrilen araca vurmamak için manevra yapınca refüje çarptı. Kazada, sürücülerden E.U, araçlardaki Ecenur (19) ve Ebru Soylu (24), Kübra (25) ve Emre Kaya (25) ile Salih Köroğlu (25) yaralandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Emrullah Gül'ün kullandığı 34 EE 2935 plakalı otomobil, Kastamonu-Cide kara yolu Velioğlu mevkisinde, karşı yönden gelen A.T. idaresindeki 37 BD 407 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki Zeynep, Fatih Poyraz ve Ömer Faruk Gül kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Yunuseli Mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi üzerinde seyir halinde olan Y.K. idaresindeki K 5258 BM Bulgaristan plakalı otomobil, A.A. idaresindeki 16 SRM 75 plakalı panelvan ile tipi araçla çarpıştı. Ters dönen otomobilin sürücüsü ile beraberindeki H.Ç, Ş.K, Ş.K, ve I.K. yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İzmir'den Mersin'e giden A.Ö. yönetimindeki 33 SV 842 plakalı yolcu otobüsü Konya'nın Ereğli ilçesinde Adana kara yolunun 12. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek durabildi. Kazada, otobüsteki 5 yolcu yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Antalya yolu Şahin Tepesi mevkisinde Zekeriya Arslan idaresindeki 35 FV 374 plakalı otomobil ile Ali Orgun'un kullandığı 01 ADL 614 plakalı cip ve Olgun Gökduman yönetimindeki 34 AND 994 plakalı otomobille çarpıştı. Yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

İzmir'in Beydağ ilçesinde Muzaffer A'nın (71) kullandığı 35 ZA 2703 plakalı otomobil, Nazilli kara yolu Palamutçuk Mahallesi Cevizdibi mevkisinde şarampole devrildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Muzaffer A. ve kızı Hamide G. (50) ile Yeşim G. Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa, Uşak ve Bolu'daki kazalar

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi Şanlıurfa-Adıyaman kara yolu Yaslıca Kavşağı'nda Hasan Baydil idaresindeki 74 AZ 900 plakalı otomobil ile Özgür Yeşilkaya yönetimindeki 21 FE 695 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil yolcuları Pınar Baydil ile Hatice ve Aynur Kaya 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesi Bostancılar Köyü mevkisinde Süleyman D. yönetimindeki 54 ND 814 plakalı otomobil, Rafet D'nin kullandığı ot balyası yüklü 54 LD 552 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Otomobil sürücüsünün yara almadığı kazada, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Selahattin Türkan'ın kullandığı 64 NL 281 plakalı motosiklet, İzmir-Ankara kara yolu Çınar rampasında, Hüseyin A. idaresindeki 06 BHE 026 plakalı traktöre sollamak isterken arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan Türkan, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kurban Bayramı tatilinin ilk 6 gününde 30 kişi yaşamını yitirmiş, 210 kişi yaralanmıştı. Böylelikle tatilin 7 gününde ölenlerin sayısı 38, yaralıların sayısı da 255 oldu.