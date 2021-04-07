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Bestler Dereler'de 5 terörist öldürüldü

Bakan Soylu, Bestler Dereler bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Türkiye 07.04.2021, 18:39
Bestler Dereler'de 5 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Eren-10 Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 4 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eren-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde, Jandarma komandolarımız ve PÖH birliklerimiz ile teröristler arasında çıkan çatışmada 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Kahraman evlatlarımıza tebrikler." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristlerle M-16 piyade tüfeği, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, kanas keskin nişancı tüfeği, RPG-7 roketatar ile mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA
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#Süleyman #Soylu #eren10 operasyonu #bestler dereler
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