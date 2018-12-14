Güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Ağar, Osmaniye Belediyesi 3. Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen söyleşiye konuşmacı olarak katıldı. Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı harekata değinen Ağar, Türkiye'nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında belirlediği hedeflere varmasının önüne geçildiğini belirterek, "Zeytin Dalı Harekatı'nda Türkiye YPG/PKK'lıları Münbiç'e doğru kovaladı ancak Fransız ve ABD'li askerler araya girerek PKK'yı himayeleri altına aldı." diye konuştu.

Türkiye'nin o dönemin getirdiği hassasiyet nedeniyle YPG/PKK yerine değil DEAŞ'la mücadeleye konsantre olduğunu dile getiren Ağar, şunları söyledi:

"DEAŞ'ı Suriye'de mağlup eden Türkiye Cumhuriyeti'dir. Nerede El-Bab'da. El-Bab'ı ilk yokladığımızda 300 DEAŞ'lı vardı. Ama biz orada 2 bin 300 DEAŞ'lıyı imha ettik. Nasıl oldu? ABD Rakka operasyonunu durdurdu ve orta Fırat bölgesindeki tüm teröristleri El-Bab'a gönderdi. Silahları nereden buldular? Rejime ait en büyük üssü vurup geçtiler. Peki neden hiçbir ülke bunları vurmadı? Adamların yeri yurdu belli. Niye 2 ABD, 2 Rus uçağı bombalamadı bunları? Bilerek yapmadılar."

Fırat'ın doğusuna yapılacak harekatın büyük risk taşıdığını vurgulayan Ağar, "Bu harekatta sinir uçlarımız test edilecek. Büyük sinir harbi yaşayacağız ama yapmak zorundayız. Yapmazsak benim korkum bizi bölerler." ifadelerini kullandı.

"Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK'yı ezmek zorundayız"

ABD, Rusya ve terör örgütlerinin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nda Türkiye'nin askeri gücünü test etme şansı bulduğunu vurgulayan Ağar, şunları kaydetti:

"Biz orada onları yendik ama onlar bu yenildiği üzerinden tarih yazdılar. Yarın bu meskun mahal çatışmalarından, lider düşmanlığından, siyasi kırılmalardan elde ettikleri güç testleriyle bize karşı bileşik operasyonlar yapmaya başlayacaklar. Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK'yı ezmek zorundayız. PKK'ya sağlanan himayeyi ezmek zorundayız. Dün Sayın Erdoğan açıklama yaptı. Bugün Azez'de El-Bab'da bombalar patladı. Dün Afrin'de YPG ile Özgür Suriye Ordusu çatıştı. Bugün bir Mehmetçik şehit oldu, nerede Afrin'de. El Rıfat'tan ateş açtılar. Biz bu mücadeleyi bugün yapmazsak, yarın bu vatanı evlatlarımıza istediğimiz gibi emanet edemeyeceğiz. Geçmişte atalarımız nasıl fedakarlık yaptılarsa biz de bugün yapmak zorundayız. Ben bugün Türkiye'nin bir var oluş mücadelesi içinde olduğunu düşünüyorum."

AA

