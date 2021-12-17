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Bursa'da servis minibüsü üst geçit inşaat alanına düştü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsünün üst geçit inşaat alanına düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Türkiye 17.12.2021, 07:55
Bursa'da servis minibüsü üst geçit inşaat alanına düştü

Balıkpazarı Mahallesi Armutlu yolunda Hasan Bilgin idaresindeki 16 S 7162 plakalı servis minibüsü, birkaç metre yükseklikten üst geçit inşaat alanına düştü.

Kazada araçtaki 5 kişi yaralandı.

İtfaiye ekiplerince minibüsten çıkarılarak Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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#Bursa
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