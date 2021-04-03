Büyükelçi atamaları Resmi Gazetede yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre;

Türkiye'nin Azerbaycan Büyükelçisi Erkan Özoral Merkeze alındı, yerine Cahit Bağcı atandı

Türkiye'nin Polonya Büyükelçisi Tahsin Tunç, Myanmar Büyükelçisi Haydar Kerem Divanlıoğlu, Sierra Leone Büyükelçisi Deha Erpek Merkeze alındı.

Polonya Büyükelçiliğine Cengiz Kamil Fırat, Myanmar Büyükelçiliğine Ali Sait Akın, Sierra Leone Büyükelçiliğine Sibel Erkan atandı.

İtalya Büyükelçisi Murat Salim Esenli Merkeze alındı, yerine Ömer Gücük atandı. Irak Büyükelçisi Fatih Yıldız Merkeze alınırken yerine Ali Rıza Güney atandı. Polonya Büyükelçisi Tahsin Tunç Üğdül merkeze alındı, yerine Cengiz Kamil Fırat atandı. İspanya Büyükelçiliğine Burak Akçapar atandı.