Camide utandıran görüntüler

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde 17 Mayıs Pazartesi günü sona erecek tam kapanma uygulaması başladı. Kapanma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından birtakım tedbirler yayınlanırken, vakit ve Cuma namazları dışında camilerde bulunmak koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklandı.

Alınan kararlara rağmen birçok ilde ramazan ayının son 10 günü gerçekleştirilen itikaf ibadetini ihya etmek isteyenler camilerde ibadete başladı. Gaziantep'te ise itikafa girenler gittikleri camilerde kolluk kuvvetlerinin engeliyle karşılaştı. Yaşanan olayları sosyal medya hesaplarında paylaşan vatandaşlar mağduriyetlerini dile getirdi.

Paylaşılan görüntülerde, bir bekçinin biber gazı sıktığı sırada başka bir polisin biber gazı sıkılmaması için uyarıda bulunduğu ancak bekçinin ısrarla biber gazı sıkmaya devam ettiği görüldü.

Allah'ın rızasını kazanmak için belli bir adap içinde camide kalmak ve ibadetle meşgul olmak anlamına gelen "itikaf", Ramazan'ın son 10 gününde yapılıyor.

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