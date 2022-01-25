banner39

banner35

Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay seferleri başladı

Dün akşam durdurulan Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay hattı seferleri yeniden başlatıldı.

Türkiye 25.01.2022, 07:49
Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay seferleri başladı

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle dün akşam durdurulan Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay hattı seferleri yeniden başlatıldı.

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'mızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır" ifadesine yer verildi.

banner53
#CibaliAlibeyköy Cep Otogarı
Yorumlar (0)
-1
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?