'Çığırtkanlara' ceza yağdı

Keşan Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince MOBESE'ler kontrol edilerek otogarda denetleme yapıldı.

Otogarda müşteri çekmek için çığırtkanlık yaparak, vatandaşların çantalarını almaya çalışan 11 kişi kameralardan tespit edildi.

Bu kişilere ve çalıştıkları firmalara toplam 3 bin 264 lira ceza uygulandı.

AA