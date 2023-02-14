Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kahramanmaraş merkezli depremlerde 35 bin 418 kişi hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında AFAD Merkez Binası'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremler hakkında, "Dünyadaki uzmanların tamamının da ittifakıyla, büyüklüğü, yıkıcılığı, istisnai bir tabiat olayı olarak değerlendiriliyor." dedi.

Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 35 bin 418 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaralılarımızın 13 bin 208'i halen hastanelerimizde tedavi altındadır." açıklamasını yaptı.

Erdoğan, "Deprem bölgesinde enkaz haline gelen 19 bini aşkın binadan 15 bininin müdahalesi tamamlandı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgesindeki yaklaşık 369 bin binadaki 1 milyon 850 bin ev ve iş yeri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından incelendi." diye konuştu.

Erdoğan, "İlk belirlemelere göre deprem bölgesinde 47 bin binadaki 211 bin konutun, yıkılmış, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaklaşık 250 bin kamu görevlimiz deprem bölgesindeki çalışmalarda yer alıyor." açıklamasını yaptı.

Erdoğan, "Yıkılan binaların altında kalan son vatandaşımızı da oradan çıkarana dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremin yıktığı veya oturulamaz hale getirdiği her evi, her iş yerini yeniden yapıp hak sahiplerine teslim edeceğiz." diye konuştu.

"Mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına hemen başlıyoruz"

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına hemen başlıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaybedecek tek bir dakikamız bile olmadığının bilinciyle hasar tespiti biten her yerde derhal inşa çalışmasına geçeceğiz." dedi.

Erdoğan, "Bölgede yeni inşa edilecek konutlar ve şehirlerle ilgili hazırlıklara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile TOKİ tarafından başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amacımız, 1 yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlamaktır." diye konuştu.

Erdoğan, "Yerinde ihya edilebilecekleri yerinde, taşınması gerekenleri uygun alanlarda inşa edeceğimiz konutlarla depremin yıkımlarını tümüyle telafi edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yılgınlığa, bezginliğe, yorgunluğa, yeise asla kapılmadan, beraberce bu felaketin acısını dindirecek, yarasını saracak, kayıplarını telafi edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Hayatını kaybedenlerin yakınlarına 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz"

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hiçbir vatandaşımızı maddi-manevi açıdan sahipsiz bırakmayacak, yardım ve barınma çalışmalarının sürmesini sağlayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kademli olarak birkaç ay içerisinde fay hatlarının uzağında inşa edeceğimiz tüm konutların yapımına geçilmiş olacaktır." dedi.

Erdoğan, "Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre vatandaşlarımıza ilave destekler yapacağız." diye konuştu.

Erdoğan, "Bölgedeki işletmelere yönelik ilave kredi garanti fonu kefaletli kaynaklar hazırlanmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bankacılık sektörümüz, 2022 karlarının belli bir oranını, şu an itibarıyla 50 milyar lira civarında, depreme tahsis ettiler." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Yurt içinde ve dışında AFAD'a yapılan, şimdilik tutarı 8,3 milyar lirayı bulan yardımların tamamını deprem bölgesi için kullanıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplam 1,6 milyon depremzedenin barınma ihtiyacını karşılamış durumdayız." diye konuştu.

Erdoğan, "Vergi ertelemelerinden bankacılık düzenlemelerine kadar pek çok unsuru içeren mücbir sebep halinden yaklaşık 638 bin mükellefimiz yararlanacak." açıklamasını yaptı.

Erdoğan, "Katar'dan yola çıkmaya başlayan 10 bin konteyneri ülke içinden ve dışından yapacağımız takviyelerle ihtiyaç sahiplerinin hizmetine vereceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kabine üyeleri, kabine toplantısına katılan kamu görevlileri olarak, depremzedeler için AFAD'a toplam 136 milyon 589 bin lira bağışta bulunma kararı aldık." diye konuştu.

'Türkiye tek yürek' sloganıyla bir yardım kampanyası düzenlenecek

Erdoğan, "Yarın akşam saat 20.00'de Türkiye, KKTC ve Azerbaycan'da 'Türkiye tek yürek' sloganıyla bir yardım kampanyası düzenlenecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgelerinde kurulan çadır sayısının 175 bini, konteyner sayısının ise 5 bin 400'ü geçtiğini bildirdi.

Erdoğan, "Emniyet teşkilatımız 73 bin, Jandarmamız 65 bin personeliyle bölgede her konuda gece gündüz hizmet veriyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde 28 bin Mehmetçiğin görev yaptığını bildirdi.

Erdoğan, "Bir olmamız, yekpare hareket etmemiz gereken zamanda ne yazık ki Türkiye'de siyaset belli bir bölümüyle, ana muhalefet, ciddi manada çirkinleşti." dedi.