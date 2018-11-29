Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile Münbiç'i görüşeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel ticaretin ve ticaret savaşlarının ön plana çıkmasının beklendiği G20 liderler zirvesine katılmak üzere Arjantin'e gitti.

Havalimanında açıklamalarda bulunan Erdoğan, Arjantin'de ABD Başkanı Trump'la Münbiç konusunu görüşeceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- G-20 toplantılarında oldukça geniş bir gündemle küresel ekonominin karşı karşıya kaldığı sınamaları ele alacağız." . Ticaret konusu son dönemde özellikle bazı ülkelerin korumacı eylemleri sebebiyle ciddi tartışmalara yol açıyor. Türkiye olarak başından beri korumacılıkla mücadelke edilmesi, ticaretin serbestleştirilmesi gerektiğine vurgu yaptık. Zirvede de bunu dile getireceğiz. Bir çok farklı alanda görüşlerimizi paylaşacağız. Muhattaplarımızla birçok 2'li görüşme gerçekleştireceğiz.

- Paraguay ve Venezuela'ya resmi ziyarette bulunacağım. Paraguay'a yapacağımız bu ziyaret cumhurbaşkanı seviyesindeki ilk ziyaret özelliğini taşıyor. Ardından Venezuela'ya geçeceğiz. Ziyaretimiz kapsamında ikili ilişkilerimizi daha ileri taşımak için atılması gereken adımları ele alacağız.

- Bugün sayın Putin'le yaptığımız görüşmenin ana ekseninde şu anda aralarında Ukrayna ile devam eden süreç konusunda neler yapılabilir. Burada bir arabuluculuk rolü üstlenebilir miyiz. Bu konuda görüşmeler gerçekleştirdik. Putin ile İdlib'i konuştuk.

-Münbiç meselesi ile ilgili sayın Trump ile görüşmemiz olacak.

- (Rusya ile S-400 anlaşması) Yerli para ile ödeme noktasında merkez bankalarımızın nihai çalışması henüz hazır değil. Çalışma tamamlanınca milli para alışveriş tezimiz hayata geçmiş olacak.

Son görüşme Fransa'da olmuştu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasının ardından ivme kazanan ilişkiler kapsamında en son 9-10 Kasım'da Fransa'da 1.Dünya savaşını sona erdiren ateşkes anlaşmasının yıldönümü törenleri sırasında liderler için düzenlenen akşam yemeğinde görüşmüştü.

G20 zirvesi sırasında yapılacak ikili görüşmede ise iki liderin yine ikili ve bölgesel ilişkiler açısında önemli konu başlıklarını ele alması bekleniyor.

ABD'den İran yaptırımları için altı aylık muafiyet alan Ankara bu sürenin uzatılmasını isterken, özellikle Suriye'deki terör grupları PYD/YPG'ye Washington'un sağladığı destekten rahatsız.

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2018, 00:56