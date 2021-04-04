Cumhurbaşkanı Erdoğan'ten Alparslan Türkeş'e anma mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan vefatının 24. yıl dönümünde ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş'i andı.
Türkiye 04.04.2021, 18:49
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anma mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Türk milletine ve bu topraklara bağlılığıyla hiçbir zaman unutulmayacak olan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i vefatının 24. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Mekanı cennet olsun."
Türk Milletine ve bu topraklara bağlılığıyla hiçbir zaman unutulmayacak olan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum #AlparslanTürkeş’i vefatının 24. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 4, 2021
Mekânı cennet olsun. pic.twitter.com/VAKfjJXOJ5
Kaynak: AA
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