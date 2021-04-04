Cumhurbaşkanı Erdoğan'ten Alparslan Türkeş'e anma mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anma mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türk milletine ve bu topraklara bağlılığıyla hiçbir zaman unutulmayacak olan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i vefatının 24. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Mekanı cennet olsun."