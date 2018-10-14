Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman görüştü

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda 'kaybolan' gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetine ilişkin Ortak Çalışma Grubu kurulması nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefeon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefon ile arayan Kral Selman, ortak çalışma grubu kurmasından dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.

Kral Selman, "Türkiye ile güçlü ilişkimize kimse zarar veremez" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın olayın aydınlatılması amacıyla Suudi Arabistan'ın teklifiyle ortak çalışma grubu kurulmasının kararlaştırıldığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Prens Abdulaziz bin Suud bin Nayif, bazı medya kuruluşlarının Suudi vatandaşı olan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması ile ilgili Riyad’a yönelttiği suçlamaların doğru olmadığını belirtmiş ve Suudi hükümetine bu şekilde yapılan saldırıları kınamıştı.

Suudi Arabistan’ın olayın soruşturulması sürecinde ortak uzman grubu ve diğer resmi kanallar üzerinden Türkiye ile işbirliği yaptığını kaydeden bakan Abdulaziz, basın kuruluşlarını doğru bilgileri aktarmaya ve soruşturmayı etkilemeye çalışmamaya çağırmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2018, 23:26