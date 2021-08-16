Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ertelendi
Bugün yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bakanların önemli bir kısmının Karadeniz'deki sel felaketinin etkili olduğu bölgelerde olması nedeniyle yeniden ertelendi.
Türkiye 16.08.2021, 10:16
Beştepe'de bugün gerçekleştirilmesi beklenen kabine toplantısı, birçok bakanın saha çalışmalarında yer alması nedeniyle ertelendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 15:30'da Bakanlar Kurulu'nu toplaması bekleniyordu.
Toplantının öncelikli gündem maddesini yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı oluşturuyordu.
Ancak kabinede görevli birçok bakanın afet bölgelerindeki saha çalışmalarında yer alması nedeniyle, toplantının bugün gerçekleşemeyeceği aktarıldı.
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