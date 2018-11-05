11 ilde operasyon... DEAŞ'ın finans kaynakları hedef alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ terör örgütünün finans faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 ilde operasyon gerçekleştirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Suriye, Lübnan, Irak, Endonezya ve Libya'ya para transferi gerçekleştiren örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik 11 ilde operasyon düzenlendi.

Arama yakalama ve el koyma faaliyetleri sonucunda 24 DEAŞ terör örgütü üyesi şüphelisi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 579 bin 608 dolar, 5 bin 285 euro, 1 milyon 304 bin 885 TL, 124 bin 800 Suriye parası, para ile birlikte 36 Cep Telefonu, 18 Laptop, 10 Hard disk ile birlikte bir çok dijital doküman ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net